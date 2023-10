LONDRA – Dopo aver dimostrato il crescente interesse per i temi della stregoneria, l’Università di Exeter del Regno Unito offrirà un corso Master in Magia e Occultismo.

La carriera multidisciplinare, che inizierà a settembre del 2024, si baserà sulla storia, la letteratura, la filosofia, l’archeologia, la sociologia, la psicologia, il teatro e la religione per studiare il foglio della magia in Occidente e Oriente.

Inoltre, la Direzione dell’Università ha informato che i futuri maestri di magia studieranno il tema dei draghi nella letteratura e nell’arte, analizzeranno in dettaglio la leggenda del re Arturo, così come approfondiranno le riflessioni sulla filosofia degli psicoterapeuti e impareranno su di loro tradizioni magiche.

Al termine degli studi, gli studenti devono presentare una tesi.

Questo master in magia e occultismo permetterà alle persone di riconsiderare l’idea che “L’Occidente è un luogo di razionalismo e scienza, mentre il resto del mondo è un luogo di magia e superstizione”, ha detto la professoressa Emily Selove che conduce il corso.

Selove ha inoltre sottolineato che “la decolonizzazione, l’esplorazione di epistemologie alternative, il femminismo e l’antirazzismo sono al centro di questo programma”.

L’articolo sottolinea che, dietro l’emergere di questo diploma post-laurea, c’è una crescita della popolarità del folklore, della stregoneria, dei tarocchi e dei cristalli, che è stata intesa come una reazione al declino della religione tradizionale nella popolazione. Il censimento del 2022 ha rilevato un aumento del numero di persone che si identificano come pagane nel Regno Unito, mentre lo sciamanesimo è stata la religione in più rapida crescita.