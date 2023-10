Almeno 95 studentesse dell’istituto femminile Santa Teresa Eregi di Ikolomani, nella città keniota di Kakamega, sono state ricoverate in ospedale questo martedì dopo aver contratto una malattia sconosciuta che provoca paralisi alle gambe, secondo i media locali.

Le ragazze colpite hanno mostrato sintomi di dolore alle ginocchia, che ha causato loro difficoltà a stare in piedi. Alcuni soffrono anche di forti mal di testa, vomito, febbre e persino convulsioni. Anche se la natura esatta della malattia rimane sconosciuta, un rapporto della BBC afferma che gli esperti ritengono che possa trattarsi di “isteria di massa“.

“Questa è una malattia molto rara, ma la stiamo ancora diagnosticando per scoprirne la causa. Sono stati prelevati campioni di feci, urina e sangue da inviare ai laboratori governativi di Kisumu e Nairobi per scoprire qual’è la malattia è la sua causa”, ha affermato il dottor Bernard Wesonga, capo del comitato sanitario esecutivo della contea di Kakamega.

Tuttavia, i test preliminari hanno rivelato che gli studenti soffrivano di uno squilibrio elettrolitico, caratterizzato dalla perdita di liquidi nel corpo, come è stato osservato nella maggior parte degli

, ha spiegato un’infermiera, la cui identità preferisce rimanere anonima.

Il ricovero delle minorenni ha suscitato preoccupazione tra i genitori, che hanno fatto irruzione nell’ufficio del direttore della scuola per lamentarsi dello stato di salute delle figlie. Altre famiglie si sono precipitate a far uscire le ragazze da scuola.

The World Health Organization @WHO did this to them! Heartbreaking 😢They are still experimenting thier drugs in #Kenya #VaccineInjuries https://t.co/MBCWeZJtDT

— Tamarita Tweets (@RitaChiquita3) October 6, 2023