Gli Stati Uniti hanno individuato un nuovo oggetto volante che si muoveva a grande altitudine nel loro spazio aereo. Secondo le dichiarazioni di un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti citato da Fox News, l’oggetto è stato individuato il 28 aprile al largo della costa dello stato delle Hawaii. Si muoveva ad un’altitudine di quasi 11 chilometri.

Il rappresentante del Pentagono ha indicato che l’oggetto non ha sorvolato zone vicine a infrastrutture critiche né ha rappresentato alcuna minaccia per le installazioni militari o per i civili:

“Basandosi su queste osservazioni, il segretario della Difesa ha concordato con la raccomandazione dei suoi comandanti militari che non era necessario intraprendere azioni contro il pallone”.

Successivamente, l’oggetto ha lasciato lo spazio aereo delle Hawaii, ma il Dipartimento della Difesa e l’Amministrazione Federale dell’Aviazione continueranno a monitorare la sua traiettoria. Al momento non si sa a chi appartiene il pallone aerostatico e quale sia la sua funzione.

A febbraio, l’esercito degli Stati Uniti ha abbattuto un pallone cinese al largo delle coste dello stato della Carolina del Sud. Dopo questo incidente, i militari americani hanno individuato più oggetti che sono entrati nello spazio aereo del paese, alcuni dei quali sono stati anch’essi abbattuti.