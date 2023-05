I sindacati italiani CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una manifestazione nazionale il primo maggio a Potenza, dedicata al 75° anniversario della Costituzione. Il lema “Fondati sul lavoro” è stato preso dal primo articolo della Costituzione italiana, che riconosce il lavoro come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana. I sindacati hanno reso omaggio alla Carta Costituzionale, ribadendo la sua importanza per la garanzia dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Durante la manifestazione, i segretari generali dei tre sindacati hanno evidenziato la necessità di garantire un lavoro stabile e dignitoso, superare la precarietà, garantire la sicurezza e dare

salari dignitosi ai giovani. Hanno anche, che sta mettendo “parchi” senza una strategia economica e sociale adeguata. La città di Potenza è stata scelta per simboleggiare lae come punto di partenza per una nuova stagione di sviluppo nell’area.

Dopo la manifestazione, si svolgerà il tradizionale grande concerto a Roma, in Piazza San Giovanni, promosso dai sindacati, con nove ore di musica dal vivo e una cinquantina di artisti.