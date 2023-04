In un recente hack, gli hacker hanno ottenuto l’accesso alle informazioni personali degli utenti di due siti di incontri, CityJerks e TruckerSucker. Il fondatore di Have I Been Pwned, Troy Hunt, è stato avvisato dell’incidente e ha confermato che gli hacker sono stati in grado di ottenere informazioni come nomi utente, indirizzi e-mail, password, immagini del profilo, orientamento sessuale, data di nascita, città e stato, indirizzi IP e biografie.

Più preoccupante, tuttavia, le password rubate sono state crittografate con un algoritmo debole che potrebbe essere facilmente violato, consentendo così agli hacker di accedere alle vere password degli utenti.

Oltre alle informazioni di base degli utenti, gli hacker hanno ottenuto anche messaggi privati, che includono proposte sessuali e preferenze sessuali. Il contenuto rubato, ha confermato TechCrunch, viene venduto su un forum di hacking.

I siti interessati si concentrano su incontri sessuali e contengono una grande quantità di informazioni personali dei propri utenti, quindi la divulgazione di questi dati può essere pericolosa per la privacy e la sicurezza degli utenti.

Un problema comune ma delicato

Troy Hunt ha notato che questo tipo di perdita non è insolito per siti di questo tipo, ma i contenuti rubati sono particolarmente sensibili. I siti di incontri sono vulnerabili a questi tipi di attacchi e spesso non sono sufficientemente protetti.

È importante che gli utenti prendano provvedimenti per proteggere le proprie informazioni personali online, ad esempio scegliendo password complesse, non utilizzando la stessa password su più siti e abilitando l’autenticazione a due fattori.

La perdita di dati degli utenti da siti di incontri e incontri sessuali è un problema serio e preoccupante. Questi siti gestiscono informazioni personali e sensibili sui propri utenti, il che li rende vulnerabili a questo tipo di attacco. Con l’evolversi della tecnologia, la sicurezza online diventa sempre più importante. I siti Web e le app devono adottare misure per garantire la sicurezza dei propri utenti e proteggere le loro informazioni personali.

Gli utenti, da parte loro, dovrebbero anche essere consapevoli dell’importanza di proteggere le loro informazioni personali e adottare misure per farlo. È importante scegliere password complesse e non utilizzare la stessa password su più siti. C’è ancora molta educazione digitale da fare per essere chiari su questo.