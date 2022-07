Testimoni Avvistamenti UFO USA: proposta protezione contro persecuzione

Il Congresso degli Stati Uniti potrebbe concedere l’immunità ai dipendenti del governo che trapelano informazioni su alcuni “fenomeni aerei non identificati“, comunemente noti come UFO o OVNI, attraverso un emendamento al National Defense Authorization Act del 2023.

Il disegno di legge, presentato all’inizio di luglio dal rappresentante repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher, fornisce protezione per i lavoratori federali che rivelano dettagli di avvistamenti UFO, indipendentemente da eventuali accordi di non divulgazione che hanno precedentemente firmato “che potrebbero essere interpretati come una restrizione legale” per i testimoni.

“L’emendamento stabilirebbe un processo all’interno del governo per la segnalazione di UFO e fornirebbe protezioni simili a quelle per gli informatori”, ha detto giovedì a The War Zone il consigliere di Gallagher Jordan Dunn.

Inoltre, l’iniziativa legislativa propone un “sistema sicuro per ricevere segnalazioni” su qualsiasi evento relativo a fenomeni aerei non identificati, nonché qualsiasi programma o attività governativa correlata a questo tipo di

Proteggere o vietare?

Tuttavia, la protezione degli informatori non impedisce al sistema di fungere da “meccanismo per impedire la segnalazione pubblica non autorizzata”, suggerendo che alcuni di tali dati potrebbero rimanere segreti anche dopo che è stato sottoposto a tale processo.

Se la legge venisse approvata, l’ufficio di segnalazione sarebbe supervisionato da funzionari del Pentagono o dell’intelligence per concentrarsi su questo tipo di fenomeno. Quei monitori potrebbero anche scegliere di vietare un rapporto particolare se determinano che l’avvistamento in questione si riferisce a un lavoro militare riservato, qualcosa che è stato spiegato “esplicitamente e chiaramente” ai legislatori.

Precedente senza spiegazione

L’emendamento proposto da Gallagher è stato introdotto poche settimane dopo che la NASA ha dichiarato che stava radunando un team di ricercatori per studiare gli UFO. Sebbene l’agenzia spaziale abbia sottolineato che, ad oggi, “non ci sono prove che gli UFO siano di origine extraterrestre“, ha affermato che la mancanza di dati “rende attualmente difficile trarre conclusioni scientifiche sulla natura di tali eventi”.

Nel frattempo, i legislatori hanno ripetutamente sollecitato il Dipartimento della Difesa per ulteriori informazioni su avvistamenti noti e hanno tenuto un’audizione del Congresso sulla questione a maggio. Durante l’incontro, i membri della task force sugli UFO hanno affermato che l’agenzia ha raccolto quasi 400 rapporti sul fenomeno, molti dei quali presentati da piloti della Marina e la maggior parte ancora inspiegabili.

La discussione pubblica sugli UFO è in aumento dal 2017, quando è stato rivelato che il Pentagono aveva un progetto noto come Aviation Advanced Threat Identification Program (AATIP), che includeva il compito di identificare gli UFO. L’interesse del pubblico è ulteriormente aumentato, a seguito della fuga di tre video, poi confermati come autentici dal Pentagono, che mostrano oggetti apparentemente manovrabili in modi non compatibili con la tecnologia esistente.

