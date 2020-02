Lazio Verona live streaming e diretta tv. All’Olimpico Lazio e Verona si sfidano nel recupero del 17esimo turno di campionato, sfida che a dicembre non si è potuta giocare per l’impegno dei capitolini in Supercoppa Italiana. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 5 febbraio 2020. E’ una grande occasione per la Lazio, perchè vincendo questa sera, la formazione di Inzaghi si porterebbero a quota 52 punti in classifica, il che vorrebbe dire superare l’Inter al secondo posto e portarsi a -2 dalla capolista Juventus. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Lazio Verona live streaming e diretta tv.

Lazio Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Diretta streaming Lazio Verona su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o Sky.

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Lazio Verona streaming gratis con Sky su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Lazio Verona.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; F Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. Indisponibili: Cataldi e Correa. Diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Radu. Squalificati: nessuno.

Hellas Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini. Allenatore Ivan Juric. Indisponibili: Badu, Danzi, Salcedo. Diffidati: Faraoni, Veloso, Verre. Squalificati: Amrabat.

Arbitro: Rosario Abisso, sezione di Palermo.