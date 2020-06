Atalanta Lazio streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi mercoledì 24 giugno 2020. Atalanta Lazio è il big match della 27a giornata del campionato di calcio di Serie A: si gioca in contemporanea a Roma-Sampdoria.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (3V, 2N), parziale in cui ha segnato 12 reti, una media di due a incontro. La Lazio è imbattuta da 21 partite di campionato (17V, 4N): in tutte le ultime quattro occasioni in cui una squadra ha registrato una serie così lunga all’interno di una singola stagione in Serie A ha poi vinto lo Scudetto.

Come vedere Atalanta Lazio in diretta tv.

Diretta Atalanta Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Dove vedere Atalanta Lazio Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Atalanta Lazio streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Atalanta Lazio Formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Pasalic. Indisponibili: Czyborra.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic, Lucas Leiva.