Un terremoto di magnitudo 5,8 è stato registrato stamattina, con epicentro a 19 chilometri a sud-est di Lone Pine, in California (Stati Uniti), secondo quanto riportato dall’US Geological Survey (USGS).

Il terremoto in California ha avuto una profondità (ipocentro) di 2,9 chilometri. Al momento, non ci sono segnalazioni di lesioni o danni materiali. Molte le persone che stanno lasciando la loro testimonianza nei social netowrk.

All’inizio del mese, è stato registrato un terremoto di magnitudo 5,5, il cui epicentro si trovava a 17 chilometri a sud della città di Searles Valley, sempre nello stesso stato degli Stati Uniti.

La sua profondità (ipocentro) era di 6,9 chilometri e non ha lasciato vittime o danni di alcun tipo.

Aggiornamento > Dopo alcuni minuti USGS ha modificato il magnitudo del sisma a M4,6 [fonte].

Data ora: 2020-06-24 17:59:19 (UTC)

Coordinate geografiche 36.457°N 117.927°W [mappa]

Profondità (ipocentro) 8.4 km depth

Esteri

Top

California,Sentito il Terremoto,Stati Uniti,Terremoto,Terremoto California,Terremoto Oggi,Ultima Ora Terremoto,Ultime Notizie Terremoto,Ultimora Terremoto

Un terremoto di magnitudo 5,8 è stato registrato stamattina, con epicentro a 19 chilometri a sud-est di Lone Pine, in California (Stati Uniti), secondo quanto riportato dall'US Geological Survey (USGS). Il terremoto in California ha avuto una profondità (ipocentro) di 2,9 chilometri. Al momento, non ci sono segnalazioni di lesioni...