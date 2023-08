La fotografia di ritratto è un sacco di appassionati di fotografia di telefoni cellulari che amano riprendere il soggetto. La fotografia con il cellulare è sempre più potente, scattare una serie di ritratti è diventata sempre più semplice, infatti, finché padroneggi alcune semplici abilità, le foto saranno immediatamente diverse. In questo post del blog, discuteremo alcuni suggerimenti per scattare ritratti con il tuo telefono.

Alcuni suggerimenti per la fotografia di ritratti con il cellulare

Tecnica di sfocatura a doppia lente

Al momento, la modalità di sfocatura del ritratto del doppio obiettivo del telefono cellulare è molto buona da usare, se si padroneggiano determinate abilità, è possibile ottenere facilmente l’effetto di sfocatura della profondità di campo ridotta che può essere ottenuto dal costoso obiettivo principale sulla fotocamera. Ma molte persone trovano che la stuoia sia difficile da scegliere e ci sono sempre dei difetti, questa volta dobbiamo prestare attenzione a due abilità: in primo luogo, dobbiamo garantire abbastanza luce nella quantità, ovvero dobbiamo scattare in un ambiente ben illuminato . In secondo luogo, il personaggio e il soggetto dovrebbero mantenere una certa distanza, anche se la sfocatura ottica sulla fotocamera, il personaggio e lo sfondo non avranno una buona sfocatura.

Usa la modalità Macro per i primi piani

Un famoso fotografo una volta disse che non scatti abbastanza bene perché non ti avvicini abbastanza. Quindi, oltre a scattare le stesse riprese di tutto il corpo e alla testa, possiamo anche provare i primi piani. La cosa più importante nelle riprese macro è l’operazione di messa a fuoco. Fortunatamente, gli attuali telefoni cellulari tradizionali possono eseguire la messa a fuoco manuale. Ad esempio, nella mia modalità Pro con OnePlus 5, possiamo selezionare un intervallo chiaro da vicino a lontano facendo scorrere il pulsante di messa a fuoco. Possiamo mettere a fuoco sull’infinito ma non infinitamente vicino, gli obiettivi della fotocamera hanno la distanza di messa a fuoco più piccola.

Fai pieno uso della griglia per la composizione

Pertanto, durante lo scatto, ora regoliamo la distanza di messa a fuoco al minimo, quindi utilizziamo la fotocamera per avvicinarci gradualmente al soggetto dello scatto, nel processo, scoprirai che l’immagine è insolitamente chiara su un certo nodo, a questo tempo, premere l’otturatore può scattare una foto macro!

Quando si scattano ritratti, la composizione è molto importante, come i terzi, la composizione diagonale e persino il rapporto aureo. Ad ogni modo, prima devi sapere dove sono le linee. Pertanto, quando scattiamo una foto, possiamo prima aprire le guide, come le guide per terzi e quarti e il rapporto aureo. Per un ritratto, la cosa più importante sono generalmente gli occhi del personaggio, quindi possiamo mettere gli occhiali all’intersezione di queste linee di riferimento in modo che il ritratto che facciamo sia ricco e non noioso.

Modalità scatto continuo

La maggior parte delle volte, le foto che scattiamo vengono prima impostate per l’azione, durante le riprese, anche se possiamo controllare meglio l’immagine, questo fa sì che le nostre foto spesso manchino di vitalità. In questo momento, possiamo utilizzare la funzione di scatto continuo della fotocamera per liberare la natura. Ad esempio, voglio ottenere un aspetto fantastico. Hai bisogno che il fotografo e il modello lavorino insieme. Nel momento in cui il soggetto si volta indietro, tiene premuto l’otturatore e non lo lascia andare, la fotocamera continuerà a scattare. La cosa più importante è che non devi preoccuparti di troppe foto inutili dopo lo scatto continuo, perché tutte le foto diventeranno automaticamente una raccolta, scegliamo solo dopo lo scatto e le altre verranno automaticamente eliminate, com’è molto dolce !

Usa il teleobiettivo per semplificare l’immagine

Come tutti sappiamo, il telefono cellulare è un obiettivo principale, quindi l’amplificazione e la riduzione tradizionali sono solo il taglio dell’immagine, quindi la qualità dell’immagine ingrandita è particolarmente scarsa. Il teleobiettivo non è solo una semplice immagine della riduzione e dell’amplificazione, ma può anche ridurre meglio la distorsione e, cosa più importante, può semplificare notevolmente il contenuto dell’immagine.

Acquista telefoni professionali

Oltre alle pratiche di cui sopra, possiamo anche scegliere alcuni marchi di telefoni cellulari specializzati nella tecnologia delle fotocamere, come OPPO Reno10 Pro è dotato di un teleobiettivo 2X con sensore Sony da 32 MP che garantisce la realizzazione di ritratti professionali. Il telefono oppo prezzo ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Conclusione

Il significato della fotografia è registrare la storia con la macchina fotografica, congelare la storia in un istante, rendere eterno il momento. La fotografia gli ha affidato la missione di registrare dal momento in cui è apparso. Per chi ama la fotografia, lo scopo della fotografia è migliorare la vita scattando cose belle e condividendole con tutti. Lo stesso vale per scattare foto di amici e familiari intorno a te, lasciandoti alle spalle la bellezza che ti circonda. Grazie per aver letto!