Immaginate di salpare per un’avventura geografica alla scoperta di tre nazioni straordinarie: Canada, Russia e Cile. Un viaggio che ci condurrà lungo coste frastagliate, attraverso mari impetuosi e oceani sconfinati, per conoscere da vicino le terre bagnate da tre oceani.

Un pianeta dominato dall’acqua

Gli oceani ricoprono oltre il 70% della superficie terrestre e svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi, fungendo anche da confini per l’esplorazione e la scoperta. Sebbene la maggior parte dei paesi abbia accesso a almeno un oceano, solo la Russia e il Canada possono vantare il privilegio di essere lambiti dalle acque di tre oceani.

Un caso a parte: il Cile

Il Cile, pur non essendo completamente circondato da tre oceani, può essere considerato l’unico paese sudamericano ad avere accesso al Pacifico, all’Atlantico e all’Antartico. La sua conformazione geografica, che lo rende il paese più lungo del mondo, gli conferisce una posizione unica e affascinante.

Due nazioni, tre oceani

Se già è insolito condividere accesso tra un mare e un oceano, come nel caso della Spagna, sono solo due paesi ad avere coste affacciate su tre oceani: Russia e Canada.

Solo queste due nazioni hanno accesso contemporaneamente a tre dei cinque oceani del mondo: l’Atlantico (il secondo oceano più esteso con 76.762.000 km²), il Pacifico (che copre un terzo della superficie terrestre e raggiunge la massima profondità di 10.924 metri) e l’Artico (il più piccolo degli oceani).

Pur potendo considerare l’oceano come un’unica vasta massa d’acqua, è geograficamente suddiviso in diverse regioni con nomi specifici. I confini tra queste regioni sono cambiati nel corso del tempo per varie ragioni storiche, culturali, geografiche e scientifiche.

Gli oceani del Canada

Il Canada, il secondo paese più grande del mondo per superficie terrestre, con una costa che si estende per oltre 200.000 chilometri, gode di un accesso unico a tre oceani.

A ovest, la costa frastagliata della Columbia Britannica incontra l’Oceano Pacifico, con profondi fiordi e numerose isole, tra cui l’isola di Vancouver. A est, la costa atlantica si estende dalle pittoresche città della Nuova Scozia fino alle coste rocciose di Terranova e Labrador. I Grandi Banci, al largo di Terranova, sono stati un tempo uno dei principali bacini di pesca del mondo grazie alla convergenza delle correnti calde e fredde.

A nord, l’arcipelago artico è una terra selvaggia di isole e ghiaccio abitata da una variegata fauna.

Gli oceani della Russia

Anche la Russia ha accesso a tre oceani: l’Atlantico, l’Artico e il Pacifico. Anche se l’Atlantico non tocca direttamente la parte continentale della Russia, la connessione attraverso il Mar Baltico è sufficiente per considerare che la Russia abbia accesso anche alle acque atlantiche.

La costa settentrionale è lambita dall’Artico, mentre quella orientale è bagnata dal Pacifico.

Cile, il paese più lungo del mondo

Il Cile, con le sue coste che si estendono su più di 4.000 chilometri, è il paese più lungo del mondo. Le acque del Pacifico lambiscono il suo lato occidentale, mentre a est si estendono le acque dell’Atlantico. Inoltre, il Cile rivendica territori anche nell’Antartide e nell’Oceania, grazie all’Isola di Pasqua e ad altri possedimenti.

In particolare, il Cile può vantare il titolo di unico paese sudamericano ad avere coste affacciate sull’Oceano Pacifico, sull’Oceano Atlantico e sull’Oceano Antartico. Questa posizione privilegiata lo colloca in una posizione unica per quanto riguarda l’accesso agli oceani del mondo, offrendo una vasta gamma di risorse marine e un’importante influenza sulle rotte di navigazione internazionali.

Le acque costiere del Cile, lungo la sua estensione da nord a sud, ospitano una ricca biodiversità marina, che include molte specie endemiche e uniche al mondo. Questi habitat marini variano dalle calde acque subtropicali del Pacifico settentrionale alle fredde e rigide acque dell’Oceano Antartico, offrendo un ambiente ricco di opportunità per la pesca commerciale e la conservazione della vita marina.

Inoltre, la posizione geografica del Cile, con la sua lunga e stretta forma che si estende lungo la costa occidentale del Sud America, ha reso il paese un importante attore nella geopolitica oceanica regionale e globale. Il Cile è attivamente coinvolto nella gestione sostenibile delle risorse marine, nella protezione degli ecosistemi oceanici e nella promozione della ricerca scientifica marina.

In termini di accesso all’Oceano Antartico, il Cile rivendica una parte del continente antartico noto come Territorio Antartico Cileno. Questo territorio comprende una serie di basi scientifiche e stazioni di ricerca gestite dal governo cileno, che svolgono un ruolo cruciale nello studio e nella comprensione dell’ecosistema antartico e dei suoi impatti globali sul clima e sull’ambiente.

In conclusione, la posizione unica del Cile con le sue coste che si affacciano su tre oceani lo rende un paese straordinariamente diversificato dal punto di vista geografico e biologico, nonché un attore chiave nella gestione e nella conservazione degli oceani del mondo. La sua presenza in tre oceani riflette la sua importanza strategica e la sua influenza nella regione e oltre, mentre continua a svolgere un ruolo significativo nella ricerca scientifica e nello sviluppo sostenibile delle risorse marine.

Conclusione

Il viaggio tra le terre bagnate da tre oceani ci ha aperto nuovi orizzonti, non solo geografici, ma anche storici, geopolitici e ambientali. La comprensione di queste vaste distese d’acqua è fondamentale per il nostro futuro e per la salvaguardia del pianeta.