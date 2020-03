UFO NEWS – OVNI in volo, non solo Foto, testimonianze e Filmati. La rivelazione shock non giunge da parte di un ricercatore del fenomeno OVNI, quanto da un generale dell’aviazione cilena, all’’International UFO Congress in Arizona di qualche anno fa. La partecipazione del Generale Ricardo Bermúdez, ufficiale cileno e Direttore del CEFAA (Comitato Studi dei fenomeni aerei anomali) ha segnato, forse, una svolta nello studio e nella ricerca del fenomeno UFO.

Perché se un militare dal passato prestigioso, dalla notevole preparazione professionale e con vasta esperienza sul campo, espone chiaramente come il fenomeno non possa essere sottovalutato, nulla potrà essere come prima.

, curatrice dell’evento in, pubblicò sul suo canale ufficiale diun estratto filmato dell’intervento del Generale Bermúdez. Gli osservatori e glipresenti in Arizona rimasero impressionati, a dir poco, dal materiale esposto e dai concetti espressi.

Documenti, comunicazioni audio tra torri di controllo e piloti con qualche certezza: le aeronautiche di tutto il mondo non possono permettersi di sottovalutare il fenomeno UFO.