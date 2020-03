Nei prossimi anni vedremo nuove missioni con equipaggio sulla Luna e alcuni anni dopo proveremo fare qualcosa di simile con Marte. La NASA sta già preparando il terreno e apparentemente vuole essere aiutata dalle scuole.

Hanno lanciato un nuovo round della loro Academic Innovation Challenge di esplorazione e sistemi di habitat da Luna a Marte (M2M X-Hab), con l’obiettivo di aiutare gli studenti universitari a studiare e sviluppare la tecnologia spaziale.

Vogliono ottenere il talento e la motivazione dei giovani quando progettano case, veicoli, missioni di avanzamento robotiche, “sistemi di base” (come la stampa 3D o la produzione remota in generale) e altri aspetti legati alla presenza dell’essere umano nel Luna e su Marte.

I premi non saranno enormi, varieranno da 15.000 a 50.000 dollari, ma non ci si aspetta nemmeno che gli studenti realizzino prodotti tangibili. Possono essere studi parziali, ricerche che aiutano a ridurre i rischi esistenti oggi o idee innovative.

Tutto deve essere inviato prima del 24 aprile. In questo link abbiamo i progetti presentati in precedenza e in questo articolo ci sono più dettagli del previsto, oltre a un link che rimanda al programma NASA Solve, dove ci sono più dati su chi può partecipare, cosa è stato fatto fino ad ora e cosa ci si aspetta in futuro.

Mettere la popolazione in progetti di questo tipo è un’idea eccellente, dal momento che migliaia di teste pensano molto meglio di una manciata di loro, per quanto geniali possano essere.