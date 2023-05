L’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (AIPED) ha denunciato che l’intelligenza artificiale sta sostituendo progressivamente l’attività sul campo dei periti assicurativi. AIPED ha portato il caso sulla tavola della Consap per migliorare la figura del perito nell’attuale sistema normativo e di mercato. Tuttavia, ci sono diverse criticità che sono state denunciate da AIPED e dalle altre associazioni peritali, come l’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA (intelligenza artificiale) da parte delle compagnie di assicurazioni.

Ci sono sempre maggiori concentrazioni di incarichi peritali a società di gestione dei sinistri, che sta evidenziando gravi criticità anche per l’esistenza di sempre maggiori vincoli cui è sottoposto nelle proprie valutazioni il perito in un quadro sconfortante che rischia di snaturarne il ruolo. L’AIPED ha presentato una serie di proposte alla Consap, come ottimizzare i livelli die prevedere la formulazione di unche risponda a criteri univoci e condivisibili anche con gli altri attori della filiera come i riparatori e le case costruttrici.