La comunità italo-americana di New York è al centro di una controversia dopo che un consigliere comunale ha definito “un campanello d’allarme” il nome italoamericano di un’impresa edile di nome Dragonetti Brothers Landscaping.

L’azienda ha ricevuto alcuni appalti comunali ma è stata costretta a pagare più di un milione di dollari in rimborsi per frode assicurativa. I legislatori italo-americani di New York hanno criticato il commento di questo consigliere comunale, sostenendo che sarebbe un commento di cattivo gusto sul cognome italiano dell’azienda, lasciando intendere che le aziende gestite da

italo-americani abbiano un che di losco e sospetto a causa di presunti legami con la

Il consigliere comunale ha precisato che il suo intento non era quello di denigrare gli italo-americani, bensì di evidenziare i precedenti penali dell’azienda. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha sostenuto che l’azienda ha classificato erroneamente i propri dipendenti per evitare di pagare premi assicurativi. Gli italoamericani sono ancora vittime di stereotipi nella società americana?