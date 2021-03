COVID: Medico prescrive Abbracci per la Nonna dopo il Vaccino

NEW YORK – Due settimane dopo aver ricevuto i suoi due vaccini COVID-19, il suo medico le ha prescritto una sessione di coccole con i suoi cari. “Ti è permesso abbracciare tua nipote”, ha scritto il medico di famiglia sulla ricetta ufficiale. Dopo aver seguito rigorosamente i consigli di allontanamento sociale per oltre un anno, Jessica ha commosso molti utenti di Internet condividendo questo momento commovente. Conoscete qualcuno che non è stato in grado di avere contatti fisici con le persone da molto tempo? Potrebbe essere il momento di chiamarli e mandarli un po’ di incoraggiamento.

Ecco il video del primo abbraccio delladopo un anno: