Shudu Gram, Miquela Sousa “Lil Miquela” e molte altre: i loro nomi sono conosciuti nel mondo delle fotomodelle, sono arrivate ad avere legami con grandi aziende, ma non sono in carne ed ossa: sono virtuali. E hanno i loro rappresentanti e agenzie esperte in Intelligenza Artificiale. È l’inizio della fine per la modellazione reale?

Per soli $ 29 al mese puoi ottenere foto di alta qualità di persone inventate o persone reali che vogliono avere un aspetto migliore grazie all’Intelligenza Artificiale.

Deep Agency (link esterno) è un gruppo nei Paesi Bassi che si concentra sull’imaging di Intelligenza Artificiale per creare modelli. Danny Postma è in prima linea, utilizzando software di imaging come DALL-E 2: “Sulla piattaforma, puoi personalizzare la tua foto scegliendo la posa della modella e scrivendo diverse descrizioni di ciò che vuoi che faccia”.

Addio modelle, fotografi e creativi: una macchina può sostituire il tuo lavoro. La nuova realtà è dolorosa: puoi creare i tuoi modelli in Deep Agency.

Come generare immagini in Deep Agency

Devi scrivere un avviso. Quindi scegli la posa in base al catalogo di immagini del sito. Seleziona tra una serie di impostazioni, come ora e meteo, fotocamera, obiettivo e apertura, tra le altre.

Sulla base della descrizione, il generatore crea l’immagine. Al momento crea principalmente donne, ma ci sono opzioni in futuro in modo che aumenti anche il numero di uomini. Si sta lavorando anche per diversificare la carnagione dei modelli, poiché per impostazione predefinita compaiono solo persone caucasiche.

I problemi posti dall’Intelligenza Artificiale

Un altro dei problemi di Deep Agency è che può utilizzare le immagini dei social network o dei motori di ricerca in generale: sono persone reali, che non si rendono conto dell’utilità data ai loro volti.

A quel tempo, Motherboard aveva avvertito che il set di dati LAION-5B, utilizzato per addestrare sistemi come DALL-E e Stable Diffusion, includeva foto non autorizzate di persone reali.

La verità è che il problema è pruriginoso e si diffonde e, a meno che non ci sia qualche regolamentazione da parte dei governi, ha tutta la libertà di continuare a crescere.