Juventus Roma in diretta streaming si gioca oggi sabato 1° agosto 2020, con inizio alle ore 20:45 italiane. Partita valida per la 38a e ultima giornata di Serie A di calcio. Dopo la partita ci sarà la premiazione della Juventus come Campione d’Italia. La Juventus potrebbe restare imbattuta in casa in una singola stagione nel massimo campionato per la 22ª volta nella sua storia in Serie A, almeno 13 volte in più di ogni altra squadra (Torino e Inter a nove). Sei vittorie e un pareggio per la Roma nelle ultime sette giornate di campionato: con 19 punti quela giallorossa è la squadra che ha fatto meglio in Serie A in questo lasso temporale. Cristiano Ronaldo nel post lockdown è andato a segno in tutte le cinque gare casalinghe di Serie A: sette gol all’Allianz, è il giocatore dei top-5 campionati europei ad aver realizzato più reti in casa dalla ripresa.

Dove vedere Juventus Roma Streaming Gratis.

Si potrà vedere la partita in diretta Juventus Roma streaming con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La partita non sarà trasmessadiretta tv e nemmeno su DAZN.

Juventus Roma sarà disponibile in live streaming su SkyGo (https://skygo.sky.it/). App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Juventus Roma, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Juventus Roma Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Zanimacchia o Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Pjanic. Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. Allenatore Fonseca. Squalificati: Mancini. Indisponibili: Lorenzo Pellegrini.