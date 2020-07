UFO NEWS – UFO in Volo sulla Spagna? Le Immagini di un Filmato da Jarez, prontamente finite al centro dell’attenzione su YouTube, hanno diviso nuovamente il campo degli scettici e dei più possibilisti. Un presunto Avvistamento UFO comunque intrigante. Una coppia di presunti oggetti volanti non identificati, in uno scenario diurno, viene filmata nel centro abitato di Jarez, in Spagna. E sull’interpretazione di ciò che si vede nel Video UFO che sussitono le opinioni differenti di esperti e appassionati.

Il volo dei presunti OVNI appare regolare, la forma inusitata e non permette di riconoscerli come dei velivoli di natura convenzionale noti.

Tra le ipotesi che vengono avanzate, quella di alcuni mini-droni di sorveglianza. Quella dei droni è una casistica sempre più diffusa negli ultimi anni, spiegazione sufficiente per risolvere il Mistero? (VIDEO QUI ).