Il mondo del gioco d’azzardo britannico è in gran fermento e ora continuano ad arrivare novità. L’Autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo del Regno Unito ha dato via infatti alle consultazioni pubbliche sulle caratteristiche di gioco previste per le slot machine. La Gambling Commission ha informato chi di dovere che ad essere oggetto di esami ed analisi saranno anzitutto le modifiche al design degli apparecchi di intrattenimento: obiettivo nemmeno troppo nascosto quello di renderle ancora più sicure per il giocatore. Molte società, attive nel campo tecnologico, continuano così a rispondere alle esigenze del giocatore in maniera sempre più certosina, per la creazione di prodotti sempre più competitivi. Sempre con un occhio al pericolo dipendenza, però: si sa che il gioco, se da un lato può rappresentare un’esperienza ed un divertimento, dall’altro lato può sfociare in aperta problematicità.

Tutte le modifiche previste e proposte dalla Commissione vanno in questa direzione: aiutare i giocatori a ridurre i rischi di ludopatia, in un segmento particolare come quello delle slot machine online, che rappresenta ad oggi il grande palcoscenico del gioco d’azzardo sul web, sia per i numeri dei giocatori sia per la redditività che da esso deriva.

Un ambiente frequentato da sempre più persone con una spesa media in perenne crescita. Massima attenzione e maggior rigore, un po’ come avviene coi casinò online italiani facenti capo al circuito AAMS. In Italia tutti gli operatori da un lato si premurano di creare le condizioni per un ambiente di gioco sicuro e protetto, introducendo ed adottando misure come i limiti di spesa e l’auto-esclusione ; dall’altro promuovendo i propri prodotti come i bonus senza deposito , un’opportunità per giocatori esperti e neofiti.

Tornando al Regno Unito, sono state gettate le basi per diminuire in misura importante l’intensità e la pericolosità del gioco. Prima di tutto si dovranno valutare i controlli e il loro impatto sui clienti: nasce da qui l’idea di proporre soluzioni sulla progettazione di giochi di slot. Un universo pieno di innovazione che, grazie agli influssi della gamification, ha fatto del design grafico e del gameplay i suoi fiori all’occhiello. La prossima sfida dell’innovazione si giocherà tutta sul fronte della protezione, per cui è pensato questo intervento normativo.

Un passo in avanti notevole, così come notevole è stata la decisione della Commissione di voler sospendere la condizione che impone ai titolari di licenza gioco online di richiedere variazione ogni volta che si aggiungono o trasferiscono apparecchiature. Modifiche che entreranno in vigore dal prossimo 29, quando si prevede che gli operatori presentino domanda per variare la licenza nel momento in cui dovranno aggiungere o ricollocare apparecchiature server o inviare comunicazione per i key event.