Gran Premio Emilia Romagna 2020 di Formula 1 in streaming gratis. Si corre questo fine settiman il Gran Premio di Emilia Romagna sul circuito di Imola Enzo e Dino Ferrari. Si tratta della 13esima prova del mondiale di automobilismo edizione 2020 e le immagini saranno trasmesse in diretta da Sky.

La Formula 1 torna a Imola 14 anni dopo l’ultima volta. Sette volte negli ultimi otto anni su quella pista il primo posto andò a uno Schumacher: una volta Ralf e sette Michael, che vinse l’ultima edizione del 2006 dopo un eccezionale testa a testa con Fernando Alonso. Ma il ricordo più grande è quello per il grande Ayrton Senna che proprio a Imola perse la vita nel 1994.

La pole position quest’anno va a Valtteri Bottas (la 15esima in carriera, la quarta quest’anno) davanti a Lewis Hamilton, un risultato che ribalta quello dell’ultima gara quando l’inglese strappò il primo posto in griglia al

Dove vedere GP Emilia Romagna F1 2020 Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta.



finlandese. Terza la Red Bull di Verstappen e quarto un sempre più sorprendente Gasly con la Alpha Tauri. Indietro le: Leclerc è settimo mentre Vette solo tredicesimo, eliminato in Q2. Partenza gara oggi 1 novembre alle ore 13:10.

Il GP Emilia Romagna in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) e in video streaming live gratis per gli abbonati con SKY GO (https://skygo.sky.it), l’applicativo per pc, smartphone e tablet. Diretta streaming a pagamento per tutti con NOW TV (https://www.nowtv.it).