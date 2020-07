Cagliari Juventus in diretta streaming si gioca oggi mercoledì 29 luglio 2020, con inizio alle ore 21:45 italiane. Partita valida per la 37a giornata di Serie A di calcio. Clima vacanziero o poco più tra Cagliari e Juve con i sardi senza obiettivi e i bianconeri freschi di titolo e in attesa di rituffarsi nella Champions. Proprio per questo Sarri dovrebbe lasciar fuori un po’ di titolari per schierare i giocatori utilizzati meno, da Ramsey a Bernardeschi, fino a Higuain che sostituirà l’infortunato Dybala. In dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo. Nel Cagliari, fuori Nandez per squalifica dovrebbe rientrare Rog. Avanti sempre Joao Pedro e Simeone.

Dove vedere Cagliari Juventus Streaming Gratis.

Si potrà vedere la partita in diretta Cagliari Juventus streaming con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita non sarà trasmessadiretta tv e nemmeno su

Cagliari Juventus sarà disponibile in live streaming su DAZN (https://www.dazn.com). App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Cagliari Juventus, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Cagliari Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Mattiello, Faragò, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Zenga. A disposizione: Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Klavan, Birsa, Lombardi, Marigosu, Rog, Gagliano, Delpupo, Paloschi, Pavoletti, Pereiro, Ragatzu.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Muratore, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore Sarri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Coccolo, Wesley, Frabotta, Demiral, Chiellini, Pjanic, Peeters, Zanimacchia, Olivieri, Vrioni.

ARBITRO: Ghersini di Genova.