Milan Verona streaming e diretta tv. Partita valida per la 22a giornata di Serie A che si gioca alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 2 febbraio 2020 (dopo Juventus-Fiorentina delle ore 12:30).

Il Milan di Stefano Pioli sfida il Verona di Ivan Juric. I rossoneri occupano l’ottavo posto in classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Gli scaligeri, che recupereranno la prossima settimana anche la gara con la Lazio, si trovano in decima posizione con 29 punti: nelle ultime 4 giornate ha collezionato 3 vittorie e un pareggio.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Milan Verona in streaming e diretta tv. Si gioca dopo Juventus-Fiorentina delle 12:30.

Milan Verona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Diretta streaming Milan Verona su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o DAZN.

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Milan Verona streaming gratis con Sky su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Milan Verona.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Rafael Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: Bennacer.Indisponibili: Biglia, Duarte, Calabria, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Salcedo.