DIRETTA SUPER BOWL 54 – Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, torna lo spettacolo dell’NFL, la massima lega statunitense di football americano, con la grande finale Super Bowl: Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers. Si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida (Stati Uniti). Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si incontrano per la prima volta.

Orario e come vedere Super Bowl 2020 in streaming gratis e diretta tv.

Non è necessario rischiare usando Rojadirecta, in quanto il Super Bowl 2020 tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, sarà trasmessa in Italia a partire dalle ore 00:30 dalla piattaforma Dazn, sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it. Online è possibile acquistare l’incontro tramite Nfl Game Pass a 19,90 euro.