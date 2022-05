Aggiornamento Formula 1 Streaming: GP Miami 2022 online live diretta tv. Charles Leclerc su Ferrari partirà davanti a tutti alla partenza del Gran Premio di Miami in Florida (Stati Uniti), quinta prova del mondiale di F1 2022. Al suo fianco in prima fila, il suo compagno di scuderia Carlos Sainz subito alle spalle. Terzo Max Verstappen con la sua Red Bull, autore di un errore nell’ultimo tentativo delle qualifiche, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. Partenza Gara alle ore 21:30 di domenica 8 maggio. Di seguito puoi scoprire dove vedere GP Miami di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV.

Quinto appuntamento della nuova stagione di F1 con le duedi Leclerc e Sainz impegnate. La Ferrari di Leclerc è al comando della classifica piloti con 86 punti, seguito dal campione iridato Max Verstappen con la sua Red Bull a quota 59. Dietro a loro, l’altra Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz con 54 punti. Il venerdì delle prove libere ha evidenziato però un altro fattore: a Miami la protagonista è stata la pista, sporca, insidiosa e con poco grip.

Charles Leclerc sorride dopo il venerdì di Miami: “E’ stata una giornata positiva, in cui ci siamo concentrati sul trovare il nostro passo e abbiamo imparato parecchio sulle caratteristiche di questo nuovo circuito. Sarà un weekend interessante”.

Carlos Sainz protagonista di un’altra uscita di pista, questa volta nelle Libere 2 di Miami: “Non un buon inizio, ma la Ferrari è competitiva. Concentriamo la nostra attenzione sulla qualifica e sulla gara”.

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Diretta in chiaro su TV8.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia. Di seguito gli orari previsti:

Sabato 7 maggio > Prove Libere 3: ore 19:00 – 20:00, Qualifiche: ore 22:00 – 23:00.

Domenica 8 maggio > Partenza Gara: ore 21:30 – 23:30.