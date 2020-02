Inter Milan live streaming e diretta tv. Il Derby della Madonnina si gioca come posticipo domenicale della 23a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 9 febbraio 2020. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Inter Milan live streaming e diretta tv.

Il Derby di San Siro fra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli, posticipo serale della domenica, chiude la 23ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono secondi in classifica con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, a 3 lunghezze di ritardo dalla capolista Juventus, mentre i rossoneri si trovano al 7° posto assieme a Cagliari e Parma con 32 punti e un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Dove vedere Diretta Inter Milan Streaming Gratis Link al posto di Rojadirecta.

Inter Milan in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Diretta streaming Inter Milan su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o DAZN.

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Inter Milan streaming gratis con SkyGo su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Inter Milan.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Gagliardini, Borja Valero, Handanovic. Squalificati: Lautaro, Berni, Bastoni.

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. Indisponibili: Duarte, Biglia. Squalificati: nessuno. Arbitro: Fabio Maresca, sezione di Napoli.