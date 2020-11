Il Natale si avvicina, ed è arrivato il momento di pensare ai regali più adatti per i propri cari. Sorprendere le persone amate con i doni giusti è una sfida da affrontare con grande dedizione ogni anno: dopotutto, un regalo può dimostrare loro quanto li apprezziamo. Ecco alcune idee e consigli di Villeroy&Boch in vista di questo Natale 2020 per regalare oggetti unici, intramontabili, da conservare negli anni a venire.

La Boule: un oggetto che racconta una storia

La Boule non ha bisogno di presentazioni, la sua iconica forma sferica parla da sè. La Boule è la nuova versione del sensazionalistico “Globe” realizzato da Helen von Boch nel 1971. La Boule è disponibile in versione matt black, glossy white e in una combinazione di bianco e nero.

L’ultima novità in casa Villeroy&Boch è La Boule Memphis, gli appassionati riconosceranno subito l’omaggio al famoso Milan design collective. La parte interna di La Boule è stata accuratamente rivisitata, anche i colori risultano ora più freschi e moderni. L’iconica sfera continua ad affascinare il mondo, grazie alla scenografica fusione tra estetica e funzionalità.

MetroChic: Una categoria a sé

Tutto questo fa de La Boule il regalo perfetto per gli amanti del design – sia per l’ arredamento della tavola che come oggetto d’arte.

Tutti la conoscono, tutti la vogliono: la collezione MetroChic Signature di Villeroy&Boch racchiude in sé classe, eleganza e quel certo je ne sais quoi. I classici toni del nero e dell’oro contrastano con la pure white Premium Bone Porcelain. Le linee geometriche e i colori intensi riportano alla mente motivi dell’Art Déco, accentuati da forme delicate realizzate con oro a 20 carati. Lo spirito anticonformista dell’Art Déco si combina ad un’estetica classica moderna.

Articoli da regalo come i portatovaglioli, la teiera, il piatto da torta e il vaso in porcellana si adattano magnificamente all’arredamento sia come parte di un set che singolarmente e soddisferanno anche i gusti più esigenti. Immancabili anche i bicchieri MetroChic dal design inconfondibile, che hanno affascinato la giuria del Red Dot Award di quest’anno.

NewMoon: Lo splendore della luna a tavola

Ispirate alle forme della luna crescente, le geometrie asimmetriche di NewMoon catturano lo sguardo. Le classiche linee rotonde e la pregiata porcellana Premium Porcelain in pure white si uniscono in un design insolito. La collezione NewMoon è già un’icona: classica ma unica, moderna ma senza tempo.

Le tazze da caffè NewMoon (con o senza manico) con i piattini abbinati, ciotole di diverse dimensioni o piatti da portata sono il regalo perfetto. Insieme ai bicchieri in cristallo per vino o champagne, NewMoon è ideale per concludere la giornata con una nota positiva.

Manufacture Rock e Manufacture Glow: Fuoco e Roccia prendono vita

Le collezioni Manufacture trasformano ogni pasto in un’opera d’arte. I piatti, le coppe e le ciotole di Manufacture Rock, dall’intenso colore nero, in autentica porcellana ardesia, ricordano le formazioni rocciose scolpite nel corso di milioni di anni. Il rosso rame di Manufacture Glow richiama il calore intenso e ammaliante del fuoco. Ecco come lasciare tutti a bocca aperta!