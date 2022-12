Argentina-Croazia Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Argentina-Croazia è la prima semifinale dei Mondiale di calcio 2022. Si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen (lo stadio che ospiterà la finalissima del 18 dicembre) alle ore 20:00 italiane di oggi martedì 13 dicembre 2022. Chi passa il turno giocherà la finale contro la vincente di Francia-Marocco che si gioca doman sera.

Luka Modric è in procinto di partire titolare per la sesta volta consecutiva in questo mondiale. Nella storia della competizione soltanto tre giocatori di 37 o più anni sono riusciti a inanellare una simile striscia di presenze dal primo minuto in una singola edizione: il brasiliano Nilton Santos nel 1962, l’italiano Dino Zoff nel 1982 e l’inglese Peter Shilton nel 1990.

Argentina-Croazia, le probabili formazioni



Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Leo Messi, Alvarez. CT Scaloni.

Croazia (4-3-2-1) – Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. CT Dalic.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri.

Dove vedere Argentina-Croazia Diretta Live TV



Per vedere Argentina-Croazia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi martedì 13 dicembre 2022. Telecronaca di Stefano Bizzotto e commento di Lele Adani.

L’Argentina punta a raggiungere la sua sesta finale di Coppa del Mondo: soltanto la Germania (otto) ne ha disputate di più. L’Albiceleste, inoltre, non è mai stata eliminata in semifinale nella sua storia.

Dove vedere Argentina-Croazia Streaming Gratis



Argentina-Croazia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Argentina è la squadra che ha vinto più volte la lotteria dei rigori nella storia dei mondiali: l’Albiceleste ci è riuscita ben cinque volte. Segue, in questa particolare classifica, proprio la Croazia a quota quattro.