Polonia-Argentina Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 20 italiane di oggi mercoledì 30 novembre 2022 si gioca per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo C del Mondiale di calcio 2022. Appassionante finale: nessuna squadra è ancora qualificata aritmeticamente e tutte possono ancora accedere agli ottavi di finale di Qatar 2022. Si sfidano Lewandowski e Messi: ai polacchi basta un punto, mentre gli argentini devono vincere per non rischiare. L’incontro Polonia-Argentina sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Polonia-Argentina, le probabili formazioni



I biancorossi di Szczesny e Milik, dopo lo 0-0 all’esordio contro il Messico hanno superato per 2-0 l’Arabia Saudita, la stessa che aveva clamorosamente battuto in rimonta l’Albiceleste di Leo Messi all’esordio.

La Seleccion di Scaloni, però, è poi tornata in corsa grazie al successo per 2-0 nel secondo turno contro il Messico firmato dalla Pulce (una rete che ha permesso all’ex Barcellona di agganciare Maradona a quota otto nei gol siglati al Mondiale mettendo così nel mirino il recordman argentino Gabriel Omar Batistuta a 10) e da Enzo Fernandez.

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Bielik, Zielinski; Frankowski; Milik, Lewandowski. CT Michniewicz. A disposizione in panchina: Grabara, Skorupski, Bednarek, Grosicki, Gummy, Jedrejczyk, Kaminski, Piatek, Skoras, Swiderski, D Szymanski, S Szymanski, Wieteska, Zalewski, Zurkowski. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cash, Frankowski, Kiwior, Milik.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago Almada, Julian Alvarez, Correa, Paulo Dybala, Foyth, Montiel, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Rodriguez, Romero, Tagliafico. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Montiel.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-de Vries (Olanda). 4° Uomo: Martinez (Honduras). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Dankert (Germania).

Dove vedere Polonia-Argentina Diretta Live TV



Per vedere Polonia-Argentina in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi mercoledì 30 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Polonia-Argentina Streaming Gratis



Polonia-Argentina Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.