Sulla piattaforma di second hand sono disponibili oltre 100 milioni di annunci pubblicati ogni anno, tra cui scegliere per ricostruire nella propria casa le atmosfere di Pandora, in occasione dell’uscita della nuova pellicola “Avatar: La Via dell’Acqua”.

Milano, 13 dicembre 2022 – Pronti a tornare su Pandora? Dopo 13 anni l’attesa è quasi finita: il film di James Cameron, campione di incassi, farà il suo ritorno nelle sale cinematografiche con “Avatar: La Via dell’Acqua” il 14 Dicembre.

Per prepararsi al meglio e immergersi nell’universo straordinario di Avatar, grazie a Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – è possibile trovare tutti gli oggetti più rappresentativi per rivivere tutte le emozioni di

questo film, mantenendo sempre un occhio di riguardo verso l’economia circolare, che rappresenta una grande risorsa per il nostro pianeta , e per regalare una nuova vita agli oggetti non più utilizzati.

Prima di tornare al cinema per la visione del sequel è bene però fare un ripasso di quanto accaduto nel primo film, perché allora non organizzare un serata revival con i propri amici? Per rendere tutto ancora più magico si può pensare di ricreare l’atmosfera del cinema a casa propria, ad esempio posizionando un telo bianco sulla parete che possa diventare lo schermo sul quale proiettare il film. Su Wallapop è possibile acquistare il proiettore perfetto per le vostre esigenze, insieme ovviamente al DVD del film . Per godersi ancora di più la visione di Avatar pensate ad un angolo “food” dove posizionare: macchinetta dei pop corn e del gelato!

Inoltre, grazie al grande successo ottenuto, Avatar è diventato anche un videogioco e per tutti gli appassionati, sulla piattaforma si possono trovare tante versioni di gioco con cui potersi mettere alla prova.

Non resta dunque che aprire l’app di Wallapop e scovare tutti gli oggetti ispirati a questo film, per vivere un dicembre da veri appassionati! Per maggiori informazioni visita it.wallapop.com