Brasile-Corea del Sud Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Brasile-Corea del Sud, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca allo Stadio 974 di Ras Abu Aboud alle ore 20:00 italiane di oggi lunedì 5 dicembre 2022. La Selecao di Tite si è qualificata ottenendo il primo posto nel Girone G davanti alla Svizzera per differenza reti. Eliminate Camerun e Serbia. I sudcoreani guidati in panchina dal ct portoghese Paulo Bento ha chiuso al secondo posto nel Girone H dietro al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Giappone-Croazia che si gioca alle ore 16 italiane.

Tite (Brasile), nella conferenza stampa della vigilia: “Alex Sandro non giocherà contro la Corea perché non sta ancora bene e rispettiamo la salute.

Sono tranquillo sapendo che siamo preparati per andare avanti. Chi è rimasto fuori è più riposato per la partita, chi ha giocato e ha giocato bene è più fiducioso. Chi ha giocato e non ha giocato bene avrà la possibilità di migliorare e prepararsi. Noi dello staff abbiamo dettagli in più su ogni atleta, anche dopo una sconfitta”.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro; Raphina, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Ederson, Weverton, Alves, Bremer, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton, Fred, Rodrygo, Antony, Martinelli, Pedro.

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim-Guy Seung; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Jung, Hwang; H Son, Leek, Lee, Cho S. CT Paulo Bento. A disposizione in panchina: Hyeon, B Song, Cho J; Kwon K, Hong, Kim Twae-Hwan, Yoon, Son J, Paik, Na, Song M, Kwon C, Yeong, Hwang H, Hwang U.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos-Gringore. Quarto Uomo: Vincic. VAR: Brisard. Assistente VAR: Hernandez.

Per vedere Brasile-Corea del Sud in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi lunedì 5 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Questo sarà l’ottavo incontro tra Brasile e Corea del Sud, il primo in competizione tra i due. Il Brasile ha vinto sei delle sette partite precedenti (1P), inclusa una vittoria per 5-1 a giugno.

Dove vedere Brasile-Corea del Sud Streaming Gratis



Brasile-Corea del Sud Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.