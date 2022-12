Camerun-Brasile Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 20 italiane di oggi venerdì 2 dicembre 2022. Si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen per il terzo turno della fase a gironi del Gruppo G del Mondiale di calcio 2022.

il Brasile viaggia a punteggio pieno, è già agli ottavi. Resta solo da definire la posizione: basta un punto col Camerun: con i 6 punti della vigilia i sudamericani possono temere solo la Svizzera (a 3), ma potrebbero anche restare primi per differenza reti. Decisamente più complessa la situazione del Camerun che in primo luogo deve centrare l’impresa battendo il Brasile e poi sperare in notizie positive da Serbia-Svizzera. L’incontro Camerun-Brasile sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Camerun-Brasile, le probabili formazioni



Camerun (4-3-3): Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

CT Song. A disposizione in panchina: Ngapndouetnbu, Wooh, Ebosse, Mbaizo, Ondoua, Gouet, Ntcham, Ngamaleu, Mbekeli, N’Koudou, Bassogog, Aboubakar, Marou, Nsame. Indisponibili: Onana. Squalificati: nessuno. Diffidati: N’Koulou, Bassogog, Fai.

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Marquinos, Bremer, Telles; Bruno Guimaraes, Fabinho; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. CT Tite. A disposizione in panchina: Alisson, Weverton, Thiago Silva, Fred, Paquetà, Casemiro, Everton, Raphinha, Pedro, Vicinius, Richarlison. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, Neymar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fred.

Arbitro: Elfath (Stati Uniti). Assistenti: Atkins, Parker (Stati Uniti). Quarto uomo: Ma Ning (Cina). Var: Hernandez Hernandez (Spagna). Assistente Var Martinez Munuera (Spagna).

Dove vedere Camerun-Brasile Diretta Live TV



Per vedere Camerun-Brasile in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi venerdì 2 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Camerun-Brasile Streaming Gratis



Camerun-Brasile Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Brasile non ha ancora subito tiri in porta ai Mondiali del 2022, la prima squadra a non subire tiri in porta nelle prime due partite di un torneo dai tempi della Francia nel 1998. Il numero più basso di tiri in porta subiti da una squadra in un fase a gironi dal 1966 è due, dall’Argentina nel 1998.