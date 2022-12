Giappone-Spagna Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 20 italiane di oggi giovedì 1 dicembre 2022. Si gioca allo stadio Khalifa International di Ar-Rayyan per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo E del Mondiale di calcio 2022. Tutto può ancora succedere nel Gruppo E, con le Furie Rosse che al momento comandano a quota 4, inseguite da Costa Rica e Giappone a 3 e Germania fanalino di coda (1). L’incontro Giappone-Spagna sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Giappone-Spagna, le probabili formazioni



Giappone (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Ito, Kamada, Kubo; Ueda.

CT Moriyasu. A disposizione in panchina: Kawashima, Schmidt, Taniguchi, Yamane, Tomiyasu, Shibasaki, Tanaka, Maeda, Minamino, Mitoma, Asano, Doan, Soma, Machino. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Yamane, Itakura, Endo

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Eric, Laporte, Gayà; C Soler, Koke, Pedri; Sarabia, Morata, Olmo. CT Luis Enrique. A disposizione in panchina: Robert Sanchez, Raya, Busquets, Pau Torres, Jordi Alba, Azpilicueta, Guillamon, Marcos Llorente, Rodri, Gavi, Asensio, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Ansu Fati. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets.

Arbitro: Gomes (Stati Uniti). Guardalinee: Thusi Siwela (Sudafrica)-Pathsoane (Lesotho). Quarto uomo: Mukansanga (Rwanda). VAR: Guerrero (Messico). Assistente VAR: Villarreal (Stati Uniti).

Dove vedere Giappone-Spagna Diretta Live TV



Per vedere Giappone-Spagna in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi giovedì 1° dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Giappone-Spagna Streaming Gratis



Giappone-Spagna Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.