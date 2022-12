Marocco-Spagna Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Marocco-Spagna, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca all’Education City Stadium di Al Ryyan alle ore 16:00 italiane di oggi martedì 6 dicembre 2022. In palio uno degli ultimi due posti per completare il tabellone dei quarti di finale della competizione. Una sorta di derby tra le due selezioni per la loro vicinanza da un punto di vista geografico. Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Portogallo-Svizzera che si gioca questa sera alle ore 20 italiane.

Marocco-Spagna, le probabili formazioni



Marocco (4-3-3): Bonou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal, CT Walid Regragui. A disposizione in panchina: Munir, Reda, Benoun, Dari, El Yamiq, Attyat, Jabrane, Sabiri, Chair, El Khannouss, Abde, Zarony, Aboukhlal, Cheddira, Hamdallah.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sabiri, Amrabat.

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Alba, Laporte, Rodri, Azpilicueta; Pedri, Busquets, Gavi; Olmo, Morata, Torres. CT Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Pau Torres, Balde, E. Garcia, Carvajal, Guillamon, Llorente, Koke, Ansu Fati, Asensio, Pino, Sarabia, N Williams. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets

Arbitro: Rapallini (Argentina). Guardalinee: Belatti-Bonfa (Argentina). IV Uomo: Claus (Brasile). VAR: Vigliano (Argentina). Assistente VAR: Gallo (Colombia).

Dove vedere Marocco-Spagna Diretta Live TV



Per vedere Marocco-Spagna in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi martedì 6 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

La Spagna affronterà per la prima volta una squadra africana in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo dopo aver giocato contro squadre africane cinque volte nella fase a gironi (V3 P1 P1). L’unica rappresentativa che ha battuto gli spagnoli è stata la Nigeria nel 1998, con una vittoria per 3-2, in una partita in cui l’attuale allenatore Luis Enrique era titolare della Spagna.

Dove vedere Marocco-Spagna Streaming Gratis



Marocco-Spagna Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.