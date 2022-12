Marocco-Portogallo Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Marocco-Portogallo, valida per i quarti di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca all’Al Thurama Stadium di Doha alle ore 16:00 italiane di oggi sabato 10 dicembre 2022. Da una parte la sorpresa Marocco che vuole continuare a stupire il mondo: in caso del passaggio del turno, i marocchini sarebbero la prima squadra africana a raggiungere una semifinale in un Mondiale. Dall’altra il Portogallo che ha dimostrato di avere la forza per poter continuare ad alimentare il sogno di vincere il Mondiale. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Inghilterra-Francia che si gioca oggi alle 20 italiane.

Marocco-Portogallo, le probabili formazioni



Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, El-Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

CT Regragui.

A disposizione in panchina: El Kajoui, Tagnaouti, Aguerd, El Khannous, Benoun, Attiat-Allah, Hamdallah, Sabiri, Chair, Aboukhal, Ezzllzouli, Dari, Cheddira, Jabrane, Harit. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Saiss, Amrabat, Sabiri.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Felix. CT Santos.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Jose Sa, Palinha, CR7 Cristiano Ronaldo, Antonio Silva, Leao, Vitinha, Joao Mario, Neves, Guerreiro, Horta, André Silva, Matheus Nunes. Indisponibili: Mendes, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bruno Fernandes, Pereira, Joao Felix, Neves, Ruben Dias.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina). Guardalinee: Brailovsky, Chade (Argentina). Quarto uomo: Barton (El Salvador). VAR: Vigliano (Argentina). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Dove vedere Marocco-Portogallo Diretta Live TV



Per vedere Marocco-Portogallo in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi sabato 10 dicembre 2022. Telecronista Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Il CT portoghese su CR7 Ronaldo: “Lasciatelo in pace. Attaccarlo è diventato una moda, ma vi assicuro che durante la partita con la Svizzera è stato quello che ha tifato di più. Ha esultato a tutti i gol“.

Dove vedere Marocco-Portogallo Streaming Gratis



Marocco-Portogallo Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.