Spagna-Germania Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 20 italiane di oggi domenica 27 novembre 2022 si gioca per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo E del Mondiale di calcio 2022 : scenario della sfida l’impianto “Stadio Al Bayt Stadium” (Al Khor). L’incontro Spagna-Germania sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Spagna-Germania, le probabili formazioni



Classifica attuale del Gruppo E: Spagna, Giappone e Costa Rica 3 punti, Germania 0 punti. Se la Spagna all’esordio ha battuto in goleada la Costa Rica (7-0), i tedeschi sono reduci dalla sconfitta contro il Giappone che rende la sfida odierna un crocevia da non sbagliare.

Nei precedenti in Coppa del Mondo l’ultimo successo è della Spagna, ma i primi tre incroci si erano chiusi con due successi tedeschi e un pareggio.

SPAGNA (4-3-3): Simòn; Carvajal, Rodri, Laporte, J Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F Torres, Morata, Asensio. CT: Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Azpilicueta, P Torres, E Garcia, Balde, Guillamon, Koke, Llorente, Soler, Ansu Fati, N Williams, Pinto, Sarabia, Olmo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller. CT: Flick. A disposizione in panchina: Ter Stegen, Trapp, Klostermann, Ginter, Schlotterbeck, Bella Kotchap, Gunter, Brandt, Gotze, Hofmann, Sané, Adeyemi, Havertz, Moukoko, Fullkrug.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-De Vries. 4° Uomo: Kovacs. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Irrati (Italia).

Dove vedere Spagna-Germania Diretta Live TV



Per vedere Spagna-Germania in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi domenica 27 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Spagna-Germania Streaming Gratis



Spagna-Germania Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.