Brasile-Svizzera Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 17 italiane di oggi lunedì 28 novembre 2022 si gioca per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo G del Mondiale di calcio 2022: scenario della sfida l’impianto dello Stadium 974 di Doha. L’incontro Brasile-Svizzera sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Brasile-Svizzera, le probabili formazioni



Classifica attuale dekl Gruppo G: Brasile e Svizzera 3 punti, Camerun e Serbia 1 punto.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; E Militao, Marquinos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphina, Paqueta, Vinicius Jr; Richarlison.

CT Tite. A disposizione in panchina: Weverton, Ederson, Dani Alves, Telles, Bremer, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Pedro, Martinelli. Indisponibili: Danilo, Neymar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Svizzera (4-1-4-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frei; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo. CT Murat Yakin. A disposizione in panchina: Omlin, Kobel, Koehn, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Aebischer, Fassnacht, Comert, Sow, Schaer, Rieder, Jashari. Indisponibili: Okafor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Elvedi, Akanji.

Arbitro: Barton (El Salvador). Guardalinee: Zeegelaar-Moran. Quarto uomo: Said Martinez. VAR: Walter Lopez. Assistente VAR: Armando Villarreal.

Dove vedere Brasile-Svizzera Diretta Live TV



Per vedere Brasile-Svizzera in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 17:00 di oggi lunedì 28 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Brasile-Svizzera Streaming Gratis



Brasile-Svizzera Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.