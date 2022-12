Portogallo-Svizzera Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Portogallo-Svizzera, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca allo Stadio Lusail Iconic di Lusail alle ore 20:00 italiane di oggi martedì 6 dicembre 2022. La nazionale lusitana di Santos, alle prese con un Crisitano Ronaldo sempre al centro delle attenzioni di tutto il mondo, affronta gli elvetici di Yakin, arrivati alle spalle del Brasile nel proprio girone. Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Marocco-Spagna che si gioca alle ore 16 italiane.

Portogallo-Svizzera, le probabili formazioni



Portogallo (4-3-3): Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Cancelo; Ruben Neves, Bernardo Silva, Carvalho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

CT Santos. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Jose Sa, Andre Silva, Antonio Silva, Guerreiro, Horta, Joao Mario, Leao, Matheus Nunes, Palinha, Ramos, Vitinha. Indisponibili: Mendes, Otavio, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ruben Neves, Joao Felix, Ruben Dias, Pereira, Bruno Fernandes.

Svizzera (4-3-3): Sommer, Rodriguez, Elvedi, Akanji, Widmer; Xhaka, Freuler, Sow; Vargas, Shaqiri, Embolo. CT Yakin. A disposizione in panchina: Kobel, Kohn, Omlin, Aebischer, Comert, Fassnacht, Fernandes, Frei, Jashari, Rieder, Schar, Seferovic, Steffen, Zakaria. Indisponibili: nessuno. Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Frei, Schar, Rieder, Xhaka, Vargas, Widmer.

Arbitro: Ramos (Messico). Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico). Quarto Uomo: Kovacs (Romania). VAR: Fischer (Canada). Assistente VAR: Irrati (Italia).

Dove vedere Portogallo-Svizzera Diretta Live TV



Per vedere Portogallo-Svizzera in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi martedì 6 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Portogallo e Svizzera si sono affrontate in partite ufficiali sei volte nel 21° secolo, con entrambe le squadre che hanno vinto tre partite ciascuna. Il loro unico precedente in un torneo importante (Mondiali ed Europei) è avvenuto tra questi incontri, con la Svizzera che ha vinto 2-0 a Euro 2008.

Dove vedere Portogallo-Svizzera Streaming Gratis



Portogallo-Svizzera Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.