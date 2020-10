Un esercizio di matematica di prima elementare ha dato a molti netizen grandi grattacapi a causa della sua apparente difficoltà a essere risolto: è un vero rompicapo?

Utilizzare disegni matematici per abbinare le immagini

Questa settimana la scrittrice newyorkese Helen Rosner ha condiviso la foto di un quaderno sul suo account Twitter, che chiede di “utilizzare disegni matematici per abbinare le immagini“.

Rosner ha scritto che l’illustrazione gli è stata inviata da un suo amico che si è laureato al Massachusetts Institute of Technology (MIT) e che nessuno dei due aveva la minima idea di ciò che lo studente dovrebbe fare per risolvere il problema.

Un netizen ha commentato che l’esercizio sembra “un esperimento di psicologia, e non un problema di matematica“, mentre un insegnante di matematica ha detto di non avere “idea di quello che vuoi” in quell’esercizio e ha suggerito di disegnare tre arance e due banane nel cestino vuoto.

Leggi anche > Rompicapo Quesito: il più semplice problema matematico senza soluzione.

Infine, Rosner ha detto che “dopo una lettura approfondita” hanno concluso che ogni frutto rappresenta un “1” o “disegno matematico“, quindi la cosa corretta sarebbe disegnare cinque frutti, che al plurale darebbero “disegni matematici”.

Leggi anche > Scopre il più grande mistero della matematica, nessuno lo capisce.

Tuttavia, una donna ha condiviso una spiegazione più convincente. “Disegna un’immagine con due tipi di frutta che equivalgono alla stessa quantità di frutta della prima illustrazione: 2 + 3 = 1 + 4”, ha spiegato.