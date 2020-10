Gran Premio dell’Eifel 2020 di Formula 1 in streaming gratis. Si corre per la prima volta nella storia della F1 il Gran Premio dell’Eifel. Si tratta della undicesima prova del mondiale di automobilismo edizione 2020 e le immagini saranno trasmesse, in diretta da Sky, dal Nurburgring in Germania. Dopo le prove libere di venerdì annullate per pioggia e nebbia, oggi sabato 10 ottobre alle 15 Ferrari impegnata nelle qualifiche, mentre domenica 11 ottobre la partenza gara avverrà alle 14:10.

Dove vedere GP Eifel F1 2020 Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta.



Il Gran Premio dell’Eifel in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) e in video streaming live gratis per gli abbonati con Sky Go, l’applicativo per pc, smartphone e tablet. Diretta streaming inchiaro su TV8 e su NOW TV (a pagamento).