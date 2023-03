DIRETTA MALTA-ITALIA STREAMING TV – Alle 20:45 italiane di oggi domenica 26 marzo 2023 si potrà vedere Malta-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. L’Italia si prepara per la sua seconda partita di qualificazione a Euro 2024 contro Malta. Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, gli Azzurri devono accumulare punti. La sfida con Malta rappresenta un’opportunità per la squadra italiana di riscattarsi e guadagnare punti preziosi. Malta ha anche perso la sua prima partita di qualificazione contro la Macedonia del Nord. L’Italia ha un record perfetto contro Malta, vincendo tutte le otto partite precedenti. La partita sarà trasmessa in TV e in streaming, scopriamo dove assieme alle probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Malta-Italia

MALTA (5-3-2): Bonello; Camenzulli, Attard, Borg, Apap, J.

Mbong; Teuma, Kristensen, Guillaumier; Satariano, P Mbong. CT Marcolini. A disposizione in panchina: Grech, Formosa, Tabone, Nwoko, Dimech, Paiber, Corbalan, Brown, Yankam, N Muscat, Z Muscat, Jones. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Emerson, Acerbi, Romagnoli, Darmian; Cristante, Verratti, Tonali; Gnonto, Retegui, Politano. CT Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Falcone, Di Lorenzo, Toloi, Scalvini, Spinazzola, Jorginho, Pessina, Berardi, Scamacca. Indisponibili: Barella, Bonucci, Chiesa, Dimarco, Provedel. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Dove vedere Malta-Italia in TV e Streaming Gratis Live



E’ possibile vedere in diretta Malta-Italia tv in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).