Gran Premio d’Austria 2020 di Formula 1 in streaming gratis. Prende il via finalmente la stagione 2020 di Formula 1 completamente modificata a causa della pandemia coronavirus che ha obbligato al circus uno stop forzato di 126 giorni. Oggi sabato 4 luglio, si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 5 luglio alle ore 15:10 italiane. Alla guida delle due Ferrari ci sono Leclerc e Vettel che il prossimo anno lascierà come sappiamo la scuderia di Maranello.

Dove vedere il Gp Austria di F1 2020 senza usare Rojadirecta.



Il Gran Premio d’Austria in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.