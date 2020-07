Inter Bologna streaming gratis link. Si gioca domenica 5 luglio 2020 nello stadio San Siro di Milano e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo adottato per contenere la pandemia da Coronavirus. Il fischio d’inizio della gara, valida per la 30a giornata di Serie A, è fissato alle ore 17:15. Nei 72 precedenti in Serie A in casa dei nerazzurri, il bilancio sorride a questi ultimi con 40 successi, 21 pareggi e 11 affermazioni dei rossoblù, che hanno tuttavia conquistato i 3 punti in palio nell’ultimo incrocio della scorsa stagione, deciso da un colpo di testa del paraguayano Santander. Nel confronto saranno ben 3 gli ex interisti protagonisti con il Bologna: oltre al tecnico Sinisa Mihajlovic (25 presenze e 5 goal da giocatore con la maglia nerazzurra sulle spalle e in seguito il ruolo di vice-allenatore di Mancini dal 2004 al 2006), l’attaccante Rodrigo Palacio (140 presenze e 39 reti in nerazzurro in Serie A) e il centrocampista Gary Medel (91 presenze e una rete con i milanesi).

Come vedere Inter Bologna in diretta tv.

Diretta Inter Bologna con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Inter Bologna Streaming al posto di Rojadirecta.



Inter Bologna streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Inter Bologna Formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Skriniar. Indisponibili: Sensi, Vecino, Moses.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mbaye, Poli, Santander, Skov Olsen.