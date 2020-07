Napoli Roma streaming gratis link. Il Derby del Sud si gioca alle 21:45 di oggi domenica 5 luglio 2020: partita che chiude la 30a giornata di Serie A. Le due formazioni si sono fronteggiate altre 72 volte in Serie A in casa dei campani: questi ultimi conducono nelle statistiche con 31 successi interni, 22 pareggi e 19 vittorie per i giallorossi. La Roma ha però vinto 2 delle ultime 3 sfide giocate al San Paolo (con un pareggio). L’ultima volta che i padroni di casa si sono aggiudicati il Derby del Sole è stato il 1° novembre 2014, con un 2-0 della squadra guidata da Rafa Benítez sui giallorossi di Rudi Garcia grazie alle reti di Higuain e Callejón, quest’ultimo ancora in forza agli azzurri.

Come vedere Napoli Roma in diretta tv.

Diretta Napoli Roma sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e

Dove vedere Napoli Roma Streaming al posto di Rojadirecta.



256 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Roma streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Napoli Roma Formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ospina.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Perotti. Indisponibili: Juan Jesus, Pau Lopez.