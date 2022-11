Una forte scossa di terremoto in tempo reale di magnitudo 7 è stata registrata pochi minuti fa. Epicentro vicino alle Isole Salomone, situato a 17,4 chilometri da Malango, secondo l’US Geological Survey (USGS): coordinate geografiche 9.

812°S 159.596°E. Il movimento tellurico ha avuto una profondità di 13,6 chilometri ed è stata emessa un’

Secondo l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, non vi è alcuna minaccia di tsunami per il Paese, tuttavia, ha avvertito che sono possibili onde di tsunami per le coste situate entro 300 chilometri dall’epicentro del terremoto.

Un giornalista dell’AFP a Honiara ha riferito che la scossa è durata circa 20 secondi, l’elettricità è stata interrotta in alcune zone della città e le persone stavano lasciando i loro uffici per fuggire verso un’altura.