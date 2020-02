Verona Juventus in diretta live streaming si gioca oggi sabato 8 febbraio 2020, con inizio alle ore 20:45 italiane. Partita valida per la 23a giornata di Serie A di calcio.

Pronostico aperto. 54 punti dopo 22 partite per la Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria sono 10 le squadre ad aver fatto così bene o meglio a questo punto, nove hanno poi terminato la stagione in vetta alla classifica: unica eccezione il Napoli 2017/18, di Maurizio Sarri. La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di campionato (2V), dopo che era rimasta imbattuta nelle prime sette fuori casa in questa Serie A (5V, 2N). Paulo Dybala non è riuscito a segnare nelle ultime cinque presenze in Serie A: in un singolo campionato con la Juventus ha fatto peggio solamente tra novembre 2018 e febbraio 2019, quando rimase a secco per 10 gare.

Verona Juventus Streaming Gratis, dove vederla al posto di Rojadirecta.

Si potrà vedere la partita in diretta Verona Juventus streaming sui canali digitali di DAZN. La partita non sarà trasmessa in chiaro diretta tv e nemmeno su Sky.

Verona Juventus sarà disponibile in live streaming su DAZN. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Verona Juventus, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Verona Juventus Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Verona Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore Juric. Indisponibili: Salcedo. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo. Squalificati: nessuno.