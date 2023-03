Just Fontaine ha partecipato solo alla Coppa del Mondo del 1958, ritirandosi dalla Francia nel 1960. Quello che Just Louis Fontaine realizzò sui campi svedesi in quel mese di giugno del 1958 è qualcosa che non si vedeva da allora in Coppa del Mondo. Un calciatore che non solo ha segnato in ogni partita in una fase finale di Coppa del Mondo, ma ha anche accumulato tredici gol.

Nato a Marrakech -nell’allora protettorato francese del Marocco-, figlio di padre francese e madre spagnola, Fontaine ha battuto successivamente i gol di Paraguay (3), Jugoslavia (2), Scozia (1), Irlanda del Nord (2) , Brasile (1) e Germania Ovest (4). La Francia ha perso solo contro gli jugoslavi (2-3) e in semifinale, contro la quale è stata campione, il Brasile. 5-2 e accusando l’infortunio di Jonquet nel primo tempo, in un momento in cui non si potevano fare sostituzioni.

28 giugno.

Goteborg. Partita per il terzo posto. E’ arrivato a nove gol. Ne servivano altri tre per superare il capocannoniere di un Mondiale, l’ungherese Sandor Kocsis nel 1954. La Francia battè i tedeschi 6-3 e il marakeschense andò oltre il suo obiettivo: segnò quattro reti!

La sua impresa è stata fondamentale in quella squadra che ha chiuso il campionato con un totale di 23 gol. Più della metà, grazie al lavoro e alla grazia di quell’attaccante che ha saputo segnare anche di più. Ha colpito un paio di palloni contro il legno nella partita contro la Scozia e, in una dimostrazione di generosità, ha permesso al compagno di squadra Kopa di tirare un rigore nella partita contro la Germania.

Just Fontaine ha partecipato solo a quella Coppa del Mondo

Due gravi infortuni nel 1960 lo costrinsero a lasciare la squadra dopo l’Europeo di quell’anno. Si ritirò nel 1962 nelle file dello Stade Reims -il club in cui trascorse più stagioni- e, già in panchina, fu allenatore di Francia e Marocco. Questo mercoledì, 1 marzo, è morto all’età di 89 anni, ma la sua leggenda è ancora valida. Qualcuno sarà in grado di superare il miglior marcatore della Coppa del Mondo?