LUTTO NEL CALCIO – Il mondo del calcio tedesco piange la scomparsa di Andy Brehme, difensore di fama mondiale e campione del mondo nel 1990. Deceduto a Monaco di Baviera a causa di un arresto cardiaco, lascia un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. La compagna Susanne Schaefer ha chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento di dolore. Oltre alla sua compagna Brehme lascia due figli adulti avuti dal matrimonio con Pilar.

Addio ad Andy Brehme, leggenda del calcio tedesco

«È stato il miglior calciatore con cui abbia mai giocato» – Lothar Matthäus

Andy Brehme è stato un

Inter in campo stasera con il lutto al braccio

calciatore tedesco nato ad Amburgo nel 1960. Ha giocato per squadre come l’e il, vincendo diversi titoli nazionali e internazionali. Ha anche fatto parte della nazionale tedesca, partecipando a tre campionati europei e tre campionati del mondo. Dopo il ritiro ha allenato varie squadre, tra cui il Kaiserslautern e lo Stoccarda come vice di Giovanni Trapattoni.

L’Inter ha commemorato l’ex giocatore Andy Brehme, scomparso all’età di 63 anni, definendolo come un calciatore straordinario e una leggenda del club. Il club si è unito al dolore dei familiari di Brehme e ha annunciato che la squadra giocherà con il lutto al braccio in suo onore nella partita di questa sera contro l’Atletico Madrid.