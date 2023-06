Un forte incendio è scoppiato nelle prime ore di martedì in un grattacielo residenziale situato nella città di Ajman, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo le immagini catturate dai testimoni, l’incendio ha inghiottito tutti i piani dell’edificio. I vigili del fuoco e altri servizi di emergenza sono già giunti sul posto per spegnere l’incendio e impedire che si propaghi ad altri edifici. Finora non ci sono informazioni sulle cause dell’incendio o sulle vittime.

⚡️ Incendio en un edificio residencial de gran altura en Ajman, Emiratos Árabes Unidos. pic.twitter.com/yJAJUAYUPF — Sepa Más (@Sepa_mass) June 26, 2023