Il 1° giugno si avvicina e il destino della Champions League 2023/24 si decide in una serie di incontri carichi di tensione e passione. Tra questi, spicca la semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco, due titaniche squadre pronte a contendersi un posto nella finale. Dopo un pareggio 2-2 nell’incontro di andata, l’attesa per il ritorno è alle stelle. Scopriamo dove e come poter seguire questo imperdibile evento calcistico.

Real Madrid-Bayern Monaco: Orario e Luogo dell’Incontro

Il fischio d’inizio dell’epico confronto tra Real Madrid e Bayern Monaco è previsto per oggi, mercoledì 8 maggio 2024, allo storico stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid, Spagna. L’emozione prenderà vita sul terreno di gioco alle ore 21 italiane.

Dove Vedere Real Madrid-Bayern Monaco in Diretta TV

Per gli appassionati di calcio desiderosi di seguire ogni momento di questa entusiasmante semifinale, Amazon Prime Video è la piattaforma da non perdere. L’evento sarà disponibile in esclusiva su questa piattaforma di streaming, accessibile tramite l’applicazione su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, console di gioco, Amazon Fire TV Stick e molti altri. L’esperienza sarà arricchita dalla telecronaca di Sandro Piccinini e dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Real Madrid vs Bayern Monaco: Le Formazioni in Campo

Entrambe le squadre scenderanno in campo con formazioni di alto livello. Il Real Madrid schiererà Lunin in porta, con Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger e Mendy in difesa. A centrocampo agiranno Valverde, Camavinga, Kroos e Rodrygo, mentre in attacco spiccano Bellingham e Vinicius. Il Bayern Monaco risponderà con Neuer tra i pali, Kimmich, De Ligt, Dier e Mazraoui in difesa, Laimer e Pavlovic a centrocampo e Sané, Musiala e Gnabry a supporto di Kane in attacco. Il confronto sarà diretto dall’arbitro Szymon Marciniak.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Courtois, Kepa, Militao, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Modric, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich, Peretz, Upamecano, Kim, Davies, Goretzka, Müller, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Real Madrid vs Bayern Monaco: Una Storia di Rivalità

L’incontro tra Real Madrid e Bayern Monaco non è solo una partita di calcio, ma il culmine di una lunga storia di rivalità e competizione. Nel corso degli anni, queste due squadre hanno dato vita a sfide epiche e memorabili in Champions League, catturando l’attenzione e l’entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo. L’emozione, la tensione e l’adrenalina che accompagnano ogni confronto tra queste due potenze calcistiche sono indimenticabili.

Real Madrid vs Bayern Monaco: Analisi delle Squadre

Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, si presenta alla sfida con una formazione solida e offensiva. Con talenti come Bellingham, Vinicius e Rodrygo, la squadra punta a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dall’altra parte, il Bayern Monaco, allenato da Tuchel, cerca di riscattare il pareggio dell’andata. Con giocatori come De Ligt, Gnabry e Kane, la squadra bavarese punta a un’offensiva dinamica e aggressiva.

Real Madrid-Bayern Monaco: Segui l’Evento su Amazon Prime Video

Grazie alla copertura esclusiva su Amazon Prime Video, gli appassionati di calcio potranno vivere ogni istante di questo emozionante incontro con la massima qualità audiovisiva. Basta un click sull’applicazione su smart TV, console di gioco o dispositivi mobili per entrare nel vivo dell’azione e tifare per la propria squadra del cuore.

Non perdere l’appuntamento con la storia del calcio

Real Madrid-Bayern Monaco è molto più di una semplice partita di calcio; è un evento che cattura l’immaginazione e l’entusiasmo di milioni di tifosi in tutto il mondo. Con formazioni di alto livello, una storia di rivalità e la copertura esclusiva su Amazon Prime Video, questa semifinale promette emozioni indimenticabili per tutti gli appassionati del gioco più bello del mondo. Non perdete l’appuntamento con la storia del calcio, seguite Real Madrid contro Bayern Monaco e preparatevi a vivere una serata di pura magia sportiva.

Foto Credits: Antonio Vives di PostBreve.com con Bing AI.